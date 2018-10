" Super [P|PE(s)] demo " pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski (Rediffusion 1/5)

« Super [P|PE(s)] demo » pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski

Interprété par Ashot Sarkissjan, violon

Et l’Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

Rediffusion de la création enregistrée le 30 mai 2017

Module 1

Super Mario, c’est la figure qui se cache dans la musique de Super Pipes Demo de Andrzej Kwiecinski.

Il faut avoir été adolescent dans les années 1980 pour que cette référence parle. Super Mario, c’est le petit plombier à moustache et salopette bleue qui dans le jeu vidéo circule dans ses tuyaux …

D’où l’idée de Pipes !

Des tubes, il y en avait sur la scène de notre studio le jour de l’enregistrement. On les appelle les "boomwakers", et c’est le hautboïste de l’Ensemble 2e2m qui a dû le plus développer son savoir-faire sur ces tubes en PVC…

NB : Andzej Kwiecinski a reçu une commande Alla Breve suite à la 61ème Tribune Internationale des Compositeurs. Au cours de ce concours, sa pièce Canzon de Baci avait été distinguée par le jury et lui a valu plusieurs récompenses dont cette commande de Radio France.