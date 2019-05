" Suoni, ou le Retour aux Sources " de Françoise Barrière (5/5)

Création Mondiale rend hommage à Françoise Barrière cette semaine, avec la rediffusion de son Alla Breve de décembre 2015

« Suoni, ou le retour aux sources » de Françoise Barrière

Pièce électroacoustique réalisée dans le studio de la compositrice

Rediffusion de la création enregistrée en décembre 2015

Cinquième séquence :

Le compositeur, la compositrice électroacoustique est seul(e) du début jusqu'à la fin lorsqu'il compose en studio : pas d'intermédiaire, pas de partition destinée à des interprètes. Il/elle imagine des sons ou les cherche, les enregistre, les travaille, les assemble.

Cette solitude, la compositrice Françoise Barrière la connaissait bien. Elle avait son tempo propre lorsqu'elle travaillait en studio. Ce qui importait, c'était le plaisir premier trouvé aux sons manipulés.

Sa fille Clarisse Clozier témoigne très bien du travail obstiné de sa mère, auquel il lui arrivait de prendre part, quand Françoise Barrière sollicitait par exemple sa voix pour l'enregistrer : "Elle dirigeait toujours avec subtilité et délicatesse, mais avec obstination, tant qu’elle n’avait pas "dans la boîte” le son, l’intonation, la clairté de voix qu’elle voulait pour sa composition. Et quand elle l’obtenait, elle me disait toujours : “c’est bon”, avec un sourire de satisfaction que je ne lui connaissais qu’à cette occasion." (Clarisse Clozier)

Dans ses cinq Suoni de 2015, on perçoit toutes sortes de sons, y compris de temps en temps des sons d'instruments de musique...