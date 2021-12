« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos (5/5)

Pour nos brèves sonores, la compositrice Valérie Vivancos a réalisé dans les studios du GRM une suite de miniatures acousmatiques autour d’un corps sonore : la pierre. Son titre : Summstein ("pierre chantante" ou « bourdonnante")

« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos

En collaboration avec le GRM, octobre 2021

Summstein 5

Quand Valérie Vivancos a commencé sa résidence au Grm pour écrire les cinq tableaux de Summstein, elle avait pour matériaux de base quelques notes couchées sur un carnet, et une banque de sons qu’elle destinait à la musique rêvée, imaginée, et qu’elle a mixés in situ avec des sons de synthèse.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Quatre jours plus tard, elle sortait du studio avec la musique qui ponctue nos programmes sur France Musique ; cinq explorations de la pierre, un corps sonore qui va occuper Valérie Vivancos encore quelques temps puisqu’il sera au coeur d’un album en préparation. La rencontre avec la percussionniste allemande Limpe Fuchs a été déterminante dans ce travail autour de la pierre.