« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos (4/5)

Pour nos brèves sonores, la compositrice Valérie Vivancos a réalisé dans les studios du GRM une suite de miniatures acousmatiques autour d’un corps sonore : la pierre. Son titre : Summstein ("pierre chantante" ou « bourdonnante")

« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos

En collaboration avec le GRM, octobre 2021

Summstein 4

Quand elle signe un album c’est sous le nom de Ocean Viva Silver, mais son nom de compositrice est bel et bien Valérie Vivancos. Valérie Vivancos est venue à la musique par l’art sonore.

Aujourd’hui, quand elle ne compose pas de la musique, elle l’improvise. Dans un cas comme dans l’autre, elle va piocher dans sa banque de son (ou bibliothèque de sons).

Pour nos brèves sonores, elle s’est enfermée cinq jours dans un studio du Grm ; un confinement relatif et choisi, qui lui a permis de donner naissance aux cinq tableaux de Summstein, cinq déclinaisons de l’idée de la pierre et de la façon dont ce corps sonore résonne et vibre. La musique de Summstein est submersive ; on plonge la tête dans le son !