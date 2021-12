« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos (3/5)

Pour nos brèves sonores, la compositrice Valérie Vivancos a réalisé dans les studios du GRM une suite de miniatures acousmatiques autour d’un corps sonore : la pierre. Son titre : Summstein ("pierre chantante" ou « bourdonnante")

« Summstein », pièce acousmatique de Valérie Vivancos

En collaboration avec le GRM, octobre 2021

Summstein 3

Ce qui guide les explorations sonores de Valérie Vivancos, y compris dans Summstein, c’est l’idée d’objet sonore dans toutes ses dimensions, y compris une dimension quasi animiste. La composition de studio serait cette alchimie qui permet de "libérer l’esprit des objets »

La compositrice a été influencée dans cette perception des choses par l’expérience de John Cage, et sa rencontre avec le peintre et réalisateur Oskar Fischinger, lui-même animiste, et qui affirmait que « la percussion - le fait de frapper des objets - libérait l’esprit de ces objets ». Dans Summstein, on perçoit les sons de la pierre (lithophone, frottements de pierre). Ce son dominant est accompagné par son aura, ses fantômes.