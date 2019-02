" Strepito e garbuglio " de Stefano Gervasoni (4/5)

« Strepito e garbuglio » de Stefano Gervasoni

Pour contrebasse solo

Interprété par Florentin Ginot, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 18 décembre 2015

Quatrième tableau

"Strepito e garbuglio /Vacarme et gribouillis" … deux mots aux sonorités suggestives, choisis par Stefano Gervasoni pour baptiser sa pièce pour contrebasse seule.

Au-delà du bruit et des gribouillis, Stefano Gervasoni a surtout voulu faire vivre et chanter la contrebasse de Florentin Ginot, profiter de la richesse harmonique de l’instrument, de l’étendue de son registre, de la résistance physique à l’oeuvre quand le musicien s’empare de cet instrument aux proportions hors normes…

Compositeur et interprète ont travaillé main dans la main.