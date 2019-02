" Strepito e garbuglio " de Stefano Gervasoni (2/5)

« Strepito e garbuglio » de Stefano Gervasoni

Pour contrebasse solo

Interprété par Florentin Ginot, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 18 décembre 2015

Deuxième tableau :

La virtuosité et la poésie, c’est ce que Stefano Gervasoni a souhaité combiner dans sa nouvelle pièce pour contrebasse.

Il a pu y parvenir grâce à l’engagement de l’interprète de cette page, Florentin Ginot. Les recherches actuelles de ce très jeune musicien dans le sens d’une vrai mise en jeu, d’une incarnation de l’interprète, sont le point de départ de cette composition.

Cette page est très différente dans l’esprit d’une pièce antérieure de Stefano Gervasoni pour contrebasse et ensemble, la pièce "Far Niente". On évolue du minimalisme de l’écriture très présente dans "Far Niente", à quelque chose de beaucoup plus narratif.