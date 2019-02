" Strepito e garbuglio " de Stefano Gervasoni (1/5)

« Strepito e garbuglio » de Stefano Gervasoni

Pour contrebasse solo

Interprété par Florentin Ginot, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 18 décembre 2015

Premier tableau :

L’alchimie sonore occupe beaucoup Stefano Gervasoni qui a d’ailleurs failli devenir chimiste !

Il a préféré la musique. C’est la rencontre avec Luigi Nono qui l’a décidé à bifurquer. C’est lui en tout cas qui l'a encouragé à étudier la composition.

C’est justement à un travail d’alchimiste que se livre Stefano Gervasoni dans sa suite pour contrebasse. La contrebasse basse est un alambic traversé par des sons très graves, d’autres très aigus, avec tout un jeu possible sur les harmoniques. En bon alchimiste, Stefano Gervasoni a imaginé une musique qui permet de pousser plus loin les possibilités de l’instrument, et surtout de le faire chanter, à sa manière.

L’écriture est purificatrice... et la collaboration avec le jeune musicien Florentin Ginot a permis cette opération de purification !