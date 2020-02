" Souvenirs, fictions " de Alvaro Martinez Leon (4/5)

Souvenirs-Fictions, c’est le titre des pièces radiophoniques du compositeur espagnol Alvaro Martinez Leon imaginées pour les musiciens-acteurs de Soundinitiative. Cinq tableaux à écouter comme des fictions beaucoup plus que comme une musique… Chaque jour, le compositeur raconte une histoire !

« Souvenirs, fictions » de Alvaro Martinez Leon

6 pièces radiophoniques pour sept interprètes et bande.

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative, Direction Alvaro Martinez Leon

Création enregistrée le 16 décembre 2019 à l’Auditorium de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt

Quatrième Souvenir-Fiction : Eglise de Saint Georges sur Loire, décembre 2013

Cette fiction est un écho du quotidien du compositeur comme chef de choeur. Il est fait allusion ici à un phénomène acoustique : le fait que dans les chorales amateurs, les voix baissent très souvent toutes ensemble. Parfois néanmoins, l’un des choristes garde le cap. Il en découle un effet harmonique intéressant. La notion de justesse devient relative ! Cette expérience est arrivée à Alvaro Martinez Leon lors d’un concert de Noël.

Dans cette fiction, le jeu des musiciens de Soundinitiative se superpose comme toujours à des sons pré-enregistrés. Comme souvent, on entre dans la miniature de façon abrupte et inattendue. Alvaro Martinez Leon aime bousculer nos habitudes d’écoute; ce qui l’intéresse dans les sons du quotidien, c’est leur charge culturelle, et il aime jouer avec ces codes.