" Souvenirs, fictions " de Alvaro Martinez Leon (2/5)

Souvenirs-Fictions, c’est le titre des pièces radiophoniques du compositeur espagnol Alvaro Martinez Leon imaginées pour les musiciens-acteurs de Soundinitiative. Cinq tableaux à écouter comme des fictions beaucoup plus que comme une musique… Chaque jour, le compositeur raconte une histoire !

« Souvenirs, fictions » de Alvaro Martinez Leon

6 pièces radiophoniques pour sept interprètes et bande.

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative, Direction Alvaro Martinez Leon

Création enregistrée le 16 décembre 2019 à l’Auditorium de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt

Deuxième Souvenir-Fiction : Plages d’Andalousie. Années 1990-2010

Ce souvenir est reconstruit par le truchement de deux éléments : un paysage sonore de plage enregistré par le compositeur en Andalousie, avec la complicité d’Etienne Chambolle (un bar en bord de plage, des vagues, des enfants et leurs parents… puis une voiture. Du poste de radio de cette voiture jaillit un morceau de Reggaeton…) et une performance musicale réalisée en studio par les musiciens de Soundinitiative.

Dans cette miniature-manifeste, Alvaro Martinez Leon exprime sa nostalgie d’un paysage autrefois sauvage, et le caractère anxiogène du reggaeton et tout ce qu’il implique dans les relations entre femmes et hommes..