" Sonoriage " de David Jisse (5/5)

« Sonoriage » de David Jisse

Musique mixte (sons fixés, basse électrique, percussions, voix)

En collaboration avec le GRM

Avec Kasper Töplitz, basse et David Jissse, voix

Création enregistrée le 11 mars 2019

Il faut apprivoiser le micro comme on apprivoise un hérisson – Luc Ferrari

Si nous laissons de côté la beauté, qu’est-ce qui nous reste – John Cage

Tendre des micros Capter des paroles de compositeurs et d’interprètes Composer avec cette mémoire radiophonique Jouer avec un musicien et ces sons fixés Lire des textes et chanter

Textes de : Cage, Rilke, Quignard, Ferrari, Kagel

Musiques de : Ligeti, Ferrari, Boulez, Ashley, Aperghis, Dusapin, Reverdy, Eötvös, Harvey, Weill

Voix de : Brigitte Fontaine, J.D Marco, Pierre Boulez, Pascal Rophé, Ahmed Essyad, Yan Maresz, Pascal Dusapin, György Ligeti, Henry Fourès, Jacques Rebotier, Luc Ferrari, Hanna Schygulla, Michèle Reverdy, Marie-Claude Segard.

