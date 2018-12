" Solitaire Mikado " pour voix et piano de Gérard Pesson (2/5)

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen

Interprété par Vincent Bouchot, voix et Denis Chouillet, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Deuxième tableau :"For Aurora" d'Elena Andreyev

"Solitaire Mikado" déroule cette semaine différentes déclinaisons des relations possibles, entre expression poétique et expression musicale. Le deuxième Lied du recueil est un poème en langue anglaise imaginé par Elena Andreyev, en étroite collaboration avec le compositeur Gérard Pesson.

Ce poème "For Aurora" a ensuite pris place dans le cycle "Solitaire Mikado" que le compositeur nous propose toute cette semaine.

"For Aurora", librement inspirée d'un poème d'Emilie Dickinson, est un jeu sur les allitérations et les répétitions de mots.

"For Aurora"

Were you aware, Aurora

Our wardrobes were rare ?

Our wardrobes rare and weary

Rare, weary, wondrous rows,

Aurora Rows of overworn rustling robes of lore

Rows and rows in weary wardrobes

Weary and worn, Aurora

Worn, or more rarely auroral

Auroral or rural, Aurora

Auroral or royal

You were rarely aware, Aurora...

Were our robes royal or rural ?

Our Wardrobes, Aurora -

Were we rural, royal or rather auroral ?

O-our rare weary war : awe or raw wear

Woe, Aurora !

Woe, the rower rows in sorrow, roars : Aurora !

In our auroral war-room

Roars the warrior's oral role

Elena Andreyev, inédit (2015)