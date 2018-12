" Solitaire Mikado " pour voix et piano de Gérard Pesson (1/5)

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen

Interprété par Vincent Bouchot, voix et Denis Chouillet, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Premier tableau : deux poèmes

"Signore, spreme bene" de Valerio Magrelli (extrait de "Geologia di un padre" )

&

"Pas dans le Bois" de Dominique Quélen (extrait de "Comme Quoi " )

La voix de Gérard Pesson vous est sûrement familière. Elle s'est fait entendre très régulièrement sur France Musique pendant des années. Cette voix va nous accompagner cette semaine et se joindre à sa musique : une musique imaginée pour deux interprètes prisés par le compositeur : Vincent Bouchot et Denis Chouillet.

Les poètes choisis par Gérard Pesson pour ce recueil sont des poètes d'aujourd'hui, bien vivants. Le compositeur les connaît bien et a pu parfois travailler avec eux main dans la main.

Il a tissé entre ces poèmes de langues différentes (italien, anglais et français) des correspondances, et nous livre avec son "Solitaire Mikado" quelque chose comme un petit traité d'art poétique.

Poème n°1 :Signore, spremi bene

SIGNORE, SPREMI BENE, GIRA E PRESSA,

RIDUCIMI IN FIBRETTA, GANGA

lieve, scorza e corteccia

bugia soffiata in aria,

fammi bugia di me,

toglimi liquido e

verità, toglimi

via di mezzo

ma versa

tutto il

resto

versa

ver

sa

.

Valerio Magrelli, "Geologia di un padre" ; Editions Einaudi (2013)

Poème n°2 :Pas dans le bois

Approche, garcon chauve, approche

Voici des cheveux

Ne va pas trop avant dans le bois, ni dans la connaissance…

Dominique Quélen, "Comme quoi" ; Ed. L’Act Mem (2008)