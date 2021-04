« Solitaire Mikado » de Gérard Pesson (5/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Gérard Pesson. Pour Vincent Bouchot et Denis Chouillet, il a imaginé en 2016 un recueil de mélodies sur des poèmes de différents auteurs : Pierre Alferi, Valerio Magrelli, Dominique Quélen et Elena Andreyev.

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen.

Interprété par Vincent Bouchot (voix) et Denis Chouillet (piano)

Commande et création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France – rediffusion

Cinquième tableau :"Moins qu'un accord" de Pierre Alferi

(extrait des "Allures naturelles" )

Toute cette semaine, Vincent Bouchot et Denis Chouillet ont mis leur imagination et leur sensibilité à disposition pour faire vivre la musique à fleur de peau de Gérard Pesson : cinq miniatures jouées et chantées sur le fil, suspendues dans le vide, à la limite du rien, et qui ont contraint les interprètes à un jeu d'équilibristes.

Nous les retrouvons aujourd'hui encore dans une miniature du tandem Pesson/Alferi : "Moins qu'un accord", le seul poème de la suite à parler directement de musique.

Accord ou désaccord ?

Moins qu’un accord

moins qu’un accord, l’accord

est une virtualité de toute

hauteur comme l’ennui, l’attente,

de toute sensation : au lieu

d’en concilier plusieurs il interprète

chacune ailleurs ; mais quelquefois

si loin derrière la mélodie

(dérivant, dérivé

samplé) qu’il sonne étrangement

sinon faux ; alors l’on sent que l’enthousiasme

non plus que le dégoût, le bel ensemble

de tout ce que l’on sent, ne sont

de mise : en constant désaccord

avec rien, ce rien qui, après tout

existe et sort de tout indemne.

Pierre Alferi,Les allures naturelles ; éditions P.O.L (1991)