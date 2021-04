« Solitaire Mikado » de Gérard Pesson (4/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Gérard Pesson. Pour Vincent Bouchot et Denis Chouillet, il a imaginé en 2016 un recueil de mélodies sur des poèmes de différents auteurs : Pierre Alferi, Valerio Magrelli, Dominique Quélen et Elena Andreyev.

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen.

Interprété par Vincent Bouchot (voix) et Denis Chouillet (piano)

Commande et création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France – rediffusion

Quatrième tableau : "Anaglyphe" de Pierre Alferi

(extrait du "Chemin familier du poisson combatif ")

Gérard Pesson aime le langage, le jeu avec les mots. Il aime aussi les énigmes.

Les pièces qu'il a réunies sous le titre de "Solitaire Mikado" ont toutes en elles quelque chose d'énigmatique dont le sens se dérobe volontiers.

"Solitaire Mikado" est le titre que le poète Pierre Alferi a donné à une œuvre plastique.

Gérard Pesson s'en est emparé pour le plaisir du caractère ambigu de ces deux mots placés côté à côte. (Le mikado est un empereur du Japon que sa fonction rend nécessairement solitaire, c'est aussi un jeu qui précisément se joue à plusieurs ! )

La poésie de Pierre Alferi a également inspiré à Gérard Pesson la miniature d'aujourd'hui.

Sur la page du recueil, deux colonnes entre lesquelles le chanteur se promène comme entre les pages d'un herbier. Le compositeur joue ici sur le débit du chanteur : "Anaglyphe" est presqu'un rap !

Anaglyphe

on pensait que chacune des

deux feuilles décussées images télescopées

lissées et légendées se rangeait parmi ces

indiscernables échantillons qui font

dans un herbier faisaient dans la nature double emploi

double emploi mais

non on s’aperçoit

que la gauche vue en s’approchant

avec l’œil droit que chacune

louchait en vain veut se coucher

sur l’autre sur sa sœur

décelant comme une jumelle un fantôme de

feuille en bas-relief pour

soi seul

idéal improbable

volume

Pierre Alferi,Le chemin familier du poisson combatif ; Editions P.O.L (1992)