« Solitaire Mikado » de Gérard Pesson (3/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Gérard Pesson. Pour Vincent Bouchot et Denis Chouillet, il a imaginé en 2016 un recueil de mélodies sur des poèmes de différents auteurs : Pierre Alferi, Valerio Magrelli, Dominique Quélen et Elena Andreyev.

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen.

Interprété par Vincent Bouchot (voix) et Denis Chouillet (piano)

Commande et création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France – rediffusion

Troisième tableau :"Ce trou est un œil" de Dominique Quélen

(extrait des"Dispositions de la loi" )

Pour élaborer son recueil pour voix et piano "Solitaire Mikado", Gérard Pesson s'est amusé à tisser des correspondances entre des poèmes d'auteurs différents. Il revient aujourd'hui avec "Ce trou est un œil" au poète mis en musique dans la miniature de lundi au poète français Dominique Quélen, l'auteur des "Dispositions de la loi" et de "Comme quoi".

"Solitaire Mikado" est souvent chanté sur le fil de la voix, presque murmurée à nos oreilles.

Gérard Pesson connaît l'art radiophonique. Son recueil est une musique pensée pour la radio, de la première à la dernière note !

Ce trou est un œil

L’œil que je regarde me regarde. Je le regarde

me regarder. Je vois qu’il ne me voit pas. Je le

vois me regarder sans me voir. Il ne voit pas ​que

je le vois et je le regarde sans qu’il voie que je le

vois ni que je le regarde. Voyant qu’il me

regarde sans me voir, je le regarde, et ce que je

vois disparaît.

Dominique Quélen, Les Dispositions de la loi ; Editions invenit (2012)