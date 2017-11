" Simultanéité " pour trio de jazz de Olivier Benoit (4/5)

« Simultanéité » pour trio de jazz de Olivier Benoit Interprété par Olivier Benoit guitare électrique, Fabrice Martinez trompette et Fidel Fourneyron, trombone. Création enregistrée à Radio France le 23 octobre 2017

Quatrième Tableau :

Olivier Benoît a vécu l’écriture de sa pièce Simultanéité comme une échappée hors du collectif (l’Orchestre National de jazz).

Ces miniatures lui ont permis de travailler sur de nouvelles pédales de guitare qui réagissent différemment selon l’espace dans lequel elles résonnent. Chacune des pièces de la suite évolue dans un climat particulier, installé par l’une de ces pédales. Très souvent, c’est la guitare qui fournit la matière première !

La partition est minimaliste : un trémolo de guitare sur des notes à l’octave et par-dessus des notes répétées à la trompette et au trombone. La partition n’est qu’un canevas. La musique se joue et se réalise grâce justement à la relation de simultanéité entre les musiciens du trio.