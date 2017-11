" Simultanéité " pour trio de jazz, d' Olivier Benoit (1/5)

« Simultanéité » pour trio de jazz de Olivier Benoit Interprété par Olivier Benoit guitare électrique, Fabrice Martinez trompette et Fidel Fourneyron, trombone. Création enregistrée à Radio France le 23 octobre 2017

Premier tableau :

Dans l’ONJ, Olivier Benoît a réuni des musiciens improvisateurs à la recherche de sons nouveaux, parmi eux le trompettiste Fabrice Martinez et le tromboniste FidelFourneyron. Leur recherche sur l’instrument a été le point de départ des miniatures en trio Simultanéité.

Point de départ et point d’arrivée aussi, car le jour de l’enregistrement à Radio France le 23 octobre, ils réagissaient à la partie de guitare qu’Olivier Benoît avait enregistrée en début de séance et qu’ils avaient dans l’oreille au moment de jouer.

Simultanéité est une musique de superposition, qui est née poco a poco dans notre studio. Superposition du jeu des soufflants sur les matières de la guitare avec pédales d’effet, et superposition de vitesses !