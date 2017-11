" Simultanéité " pour trio de jazz, d' Olivier Benoit (5/5)

« Simultanéité » pour trio de jazz de Olivier Benoit Interprété par Olivier Benoit guitare électrique, Fabrice Martinez trompette et Fidel Fourneyron, trombone. Création enregistrée à Radio France le 23 octobre 2017

Cinquième Tableau :

Olivier Benoît a pensé sa suite de miniatures Simultanéité comme cinq regards d’une même chose : un jeu de simultanéité entre les trois acteurs de la musique, et un jeu sur la vitesse et l’espace.

Chacune de ces miniatures part d’un effet particulier obtenu sur la guitare grâce à une pédale d’effet sur laquelle évoluent ensuite les deux soufflants, dans un jeu de matières qui a été la source première de la suite. En choisissant ces trois instruments, Olivier Benoît voulait renouer d’abord avec son instrument, la guitare, et faire apparaître son travail en solo sur de nouvelles pédales d’effet.

Il a choisi aussi deux instruments proches au niveau de l’énergie et du volume : la trompette et le trombone.