" Simultanéité " pour trio de jazz, d' Olivier Benoit (3/5)

« Simultanéité » pour trio de jazz de Olivier Benoit Interprété par Olivier Benoit guitare électrique, Fabrice Martinez trompette et Fidel Fourneyron, trombone. Création enregistrée à Radio France le 23 octobre 2017

Troisième Tableau :

Le trompettiste Fabrice Martinez et le tromboniste Fidel Fourneyron apportent cette semaine aux Etudes de simultanéité imaginées par Olivier Benoît.

Comme très souvent dans le jazz, le compositeur pense et réalise sa musique à partir de propositions des musiciens. La partition du troisième tableau pourrait dérouter un musicien classique. Elle tient en un seul accord de 2 minutes, joué à la guitare par Olivier Benoît, et sur lequel la trompette et le trombone évoluent librement.