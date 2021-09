« Signal » pour orgue de Florent Caron Darras (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, les cinq tableaux de "Signal", une suite pour orgue du compositeur de Florent Caron Darras imaginée pour l’organiste compositeur Thomas Lacôte.

« Signal » pour orgue de Florent Caron-Darras

Par Thomas Lacôte, orgue

Création enregistrée le 28 novembre 2020 à l’auditorium de Radio France

En prélude au Festival Ensemble(s)

Tableau 4

Dans Signal, l’organiste Thomas Lacôte a fort à faire, tant le compositeur tire partie de la richesse des jeux, des timbres de l’instrument mis à sa disposition (l’orgue Grenzing de Radio France, avec ses quatre claviers).

On passe très vite d’une couleur à l’autre ; c‘est du sport ! Le jour de la création Thomas Lacôte dansait presque sur le banc de l’orgue… Il faut dire que le combinateur de l’instrument permet de passer facilement d’un timbre à l’autre. Thomas Lacôte parle de timbres évolutifs. L’organiste a été aussi très sensible en jouant cette pièce nouvelle à ses dimensions temporelles et rythmiques.

Selon lui, Florent Caron Darras a réussi à négocier deux aspects du temps : le temps hyper-quantifié qui vient de la machine (l’orgue) et le temps du corps de l’organiste, de la machine-corps.

Problématiques que connaissent bien les organistes…