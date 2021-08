« Signal » pour orgue de Florent Caron Darras (2/5)

« Signal » pour orgue de Florent Caron Darras

Par Thomas Lacôte, orgue

Création enregistrée le 28 novembre 2020 à l’auditorium de Radio France

En prélude au Festival Ensemble(s)

"Quand on compose, on est le luthier de l’instrument pour lequel on écrit", c'est à dire qu’on le réinvente.