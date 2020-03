" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (5/5)

Seven Colours, c’est le titre de la suite de miniatures que nous rediffusons toute cette semaine. Face à face la compositrice allemande Sarah Nemtsov et quatre musiciens de l’Ensemble Soundinitiative pour un voyage dans l’univers des couleurs !

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd (violoncelle) Caleb Salgado (guitare basse) Gwen Rouger (piano préparé et clavier midi) et Benjamin Soistier (batterie) Rediffusion de la création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Module 5 :Caput mortuum

Il y avait pas mal de câbles électriques dans notre studio le jour de l’enregistrement de " Seven Colours ", la toute nouvelle pièce de Sarah Nemtsov, car l’électronique joue un rôle important dans le « brouillage » des couleurs. Difficile d’écrire de la musique aujourd’hui sans électronique, nous dit la compositrice, car l’électronique s’insinue chaque jour un peu plus dans nos vies.

Mais lorsque Sarah Nemtsov l’intègre dans le geste musical, c’est sous certaines conditions …

Chaque musicien est amplifié et utilise, soit des effets, soit des samples (c’est le cas de la pianiste Gwen Rouger). Cette hybridation de la texture est justement quelque-chose qui séduit beaucoup l’ensemble Soundinitiative.