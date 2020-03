" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (4/5)

Seven Colours, c’est le titre de la suite de miniatures que nous rediffusons toute cette semaine. Face à face la compositrice allemande Sarah Nemtsov et quatre musiciens de l’Ensemble Soundinitiative pour un voyage dans l’univers des couleurs !

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd (violoncelle) Caleb Salgado (guitare basse) Gwen Rouger (piano préparé et clavier midi) et Benjamin Soistier (batterie) Rediffusion de la création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Module 4 :Carbon black

La musique que Sarah Nemtsov a imaginée en 2018 pour l’ensemble Soundinitiative pourrait - avec son titre - évoquer un exemple de synesthésie. En réalité, c’est de toute autre chose qu’il s’agit, puisque les couleurs qui donnent leur nom à chacun des mouvements sont plus des couleurs à valeur sentimentale (des couleurs du souvenir) que des couleurs qui correspondraient à des sons spécifiques. Ces couleurs sont celles que sa mère l’artiste peintre Elisabeth Naomi Reuter utilisait dans ses derniers tableaux.

Ce quatrième mouvement dévolu au Carbon black se souvient tout autant du rock que Sarah Nemtsov a écouté dans sa jeunesse - elle a même eu sa période métal, celle où elle arborait une chevelure rouge - que de la musique baroque, qui a aussi beaucoup marqué son parcours de musicienne et que sa mère, justement, écoutait.