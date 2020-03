" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (3/5)

Seven Colours, c’est le titre de la suite de miniatures que nous rediffusons toute cette semaine. Face à face la compositrice allemande Sarah Nemtsov et quatre musiciens de l’Ensemble Soundinitiative pour un voyage dans l’univers des couleurs !

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd (violoncelle) Caleb Salgado (guitare basse) Gwen Rouger (piano préparé et clavier midi) et Benjamin Soistier (batterie) Rediffusion de la création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Module 3 :Sepia

" Seven Coulours " occupe une place un peu à part dans la production de Sarah Nemtsov, car elle a été écrite dans une forme d’urgence, quelques semaines après la disparition de sa mère, l’artiste peintre Elisabeth Naomi Reuter. Il est probable donc que les cinq tableaux qu’elle a imaginés pour cette émission et pour l’Ensemble Soundinitiative soient un palimpseste, dans lequel l’univers de la musicienne et de la plasticienne se superposent !

Dans ces 5 déclinaisons sur le thème des couleurs, l’électronique a une présence particulière : elle est manipulée par les musiciens en temps réel, elle fait fait partie intégrante de leur jeu.