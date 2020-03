" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (2/5)

Seven Colours, c’est le titre de la suite de miniatures que nous rediffusons toute cette semaine. Face à face la compositrice allemande Sarah Nemtsov et quatre musiciens de l’Ensemble Soundinitiative pour un voyage dans l’univers des couleurs !

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd (violoncelle) Caleb Salgado (guitare basse) Gwen Rouger (piano préparé et clavier midi) et Benjamin Soistier (batterie) Rediffusion de la création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Module 2 :Raw sienna, ocre

Chaque jour, dans les mouvements de " Seven Colours ", la compositrice Sarah Nemtsov explore une ou deux couleurs chères à la plasticienne et artiste visuelle qu’était sa mère, Elisabeth Naomi Reuter.

Sarah Nemtsov a grandi au milieu des tableaux et dessins de cette mère artiste. L’été dernier, alors que cette dernière était très malade et pouvait à peine porter sa palette de couleurs, sa fille l’a aidée à acheter et préparer ces couleurs. Elle a pu se rendre compte ainsi de l’exigence extrême de sa mère dans le choix des couleurs, et elle s’en est souvenue pour écrire cette suite de pièces, une suite aux couleurs spécifiques sur le plan instrumental : quatre instruments amplifiés, et de l’électronique manipulée en temps réel par les musiciens !