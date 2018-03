" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (1/5)

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd, violoncelle - Caleb Salgado, guitare basse - Gwen Rouger, piano préparé et clavier midi et Benjamin Soistier, batterie.

Création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Module 1 :Omber, burnt sienna

Soundinitiative est un ensemble international d’une dizaine de musiciens, dont le noyaux dur est basé en France.

La pianiste Gwen Rouger en partage la direction artistique avec le saxophoniste Joshua Hyde. La rencontre avec Sarah Nemtsov s’est faite en Allemagne à Darmstadt.

Ce qui a séduit d’emblée les musiciens de l’ensemble dans la musique de cette jeune compositrice venue à la musique via des directions diverses : musique ancienne, chant populaire yiddish, métal, rock, musique contemporaine et électronique... c’est le caractère mixte, hybride de son univers. On retrouve en effet tous ces ingrédients dans ces Seven Colours !

Aujourd’hui, la compositrice et les musiciens trempent leurs pinceaux dans deux couleurs : Ombre et Terre de Sienne brûlée !