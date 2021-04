« Seliox » pour saxophone baryton et violoncelle de Juan Arroyo (2/5)

Dans Création Mondiale cette semaine "Seliox", imaginée par le compositeur péruvien Juan Arroyo en 2017 pour le duo Denisov, Jeanne Maisonhaute et Carl-Emmanuel Fisbach, les deux commanditaires de l’œuvre.

« Seliox » pour saxophone baryton et violoncelle de Juan Arroyo

Interprété par le duo Denisov:

Carl-Emmanuel Fisbach (saxophone) et Jeanne Maisonhaute (violoncelle)

Création enregistrée le 31 janvier 2018 à Radio France

Deuxième Tableau :

Deux musiciens seulement sont sollicités par Seliox de Juan Arroyo, et pourtant, on entend bien plus que deux instruments !Le compositeur s’y entend en jeux de métamorphoses, en jeux de masques et de doubles. Le violoncelle et le saxophone sont dotés de visages multiples. Ce goût pour les masques est à relier avec l’inclinaison de Juan Arroyo pour l’hybridation, sous toutes ses formes, le goût pour l’inhabituel, la beauté de l’irrationnel …

Pour éclairer l'oeuvre : un mot du compositeur

En relisant les "Métamorphoses d'Ovide", j'ai rêvé d'un instrument capable de se transformer lui même dans le temps, tel un visage sonore et chimérique. Syrinx ainsi nourri mon imaginaire et fait résonner dans ma mémoire l'écho de mon premier instrument : la flûte de Pan, connue en Amérique Latine sous le nom de zampoña o siku. Comment ne pas rester indifférent à cette sonorité qui a donnée voix à mes premières inventions d'enfance ? Ce rêve m'a guidé vers l'écriture d'un duo pour saxophone et violoncelle qui ne cesse de se transformer, à l'image de Syrinx, transformé en roseau pour échapper au dieu Pan, pour conserver sa liberté. Chaque interlude de "Seliox "est une oscillation entre l'être et le devenir.

Juan Arroyo