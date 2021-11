« Sailing » pour piano de Edith Canat de Chizy (4/5)

Edith Canat de Chizy est la compositrice de la semaine dans Création Mondiale. Pour la pianiste Dana Ciocarlie, elle a imaginé une suite marine baptisée "Sailing" !

« Sailing » pour piano de Edith Canat de Chizy

Dana Ciocarlie, piano

Création le 22 décembre 2020 à Radio France

Sailing 4 : Gust

Le mouvement est un fil rouge dans la musique d'Edith Canat de Chizy, et il n'est pas surprenant que la nature (la mer, le vent) soit une source d'inspiration privilégiée pour cet esprit passionné de mouvement. Sailing porte bien son nom : nous sommes en pleine mer cette semaine. Aujourd'hui jeudi, Gust, autrement dit, Coup de vent. Et si, en écoutant cette miniature on arrive à s'imaginer le vent et l'océan, autrement dit si on oublie le piano, Dana Ciocarlie en sera très heureuse, car c'est là que réside pour elle le défi de cette nouvelle page d'Edith Canat de Chizy.

