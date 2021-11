« Sailing » pour piano de Edith Canat de Chizy (1/5)

Edith Canat de Chizy est la compositrice de la semaine dans Création Mondiale. Pour la pianiste Dana Ciocarlie, elle a imaginé une suite marine baptisée "Sailing" !

« Sailing » pour piano de Edith Canat de Chizy

Dana Ciocarlie, piano

Création le 22 décembre 2020 à Radio France

Sailing 1 : Ressac

Edith Canat de Chizy est navigatrice, et cultive avec l'océan un lien intime. Sailing est la nouvelle née dans un registre qu'elle affectionne, l'évocation de l'univers marin. Avant Sailing, il y a eu Over the sea, Seascape, ou encore Vagues se brisant contre le vent.Chaque jour de la semaine, dans cette nouvelle suite pour piano, elle nous propose une vision de la mer. Aujourd'hui lundi, nos oreilles entrent dans le mouvement des vagues, le flux et le reflux...

