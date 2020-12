"Rubaiyat" de Yassen Vodenitcharov (5/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, "Rubaiyat" (quatrains), Cinq Chansons à boire du poète persan Omar Khayam mises en musique par Yassen Vodenitcharov. Un feuilleton à écouter, un verre à la main !

« Rubaiyat » de Yassen Vodenitcharov

Cinq quatrains pour baryton et ensemble instrumental, d’après Omar Khayyam Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire

Direction Léo Margue - Baryton, Aimery Lefèvre

Création enregistrée à Radio France le 24 octobre 2017

Cinquième tableau :

« Les astres à ma présence ici-bas, n'ont rien gagné.

Leur gloire à ma déchéance ne sera pas augmentée ;

Et, témoin mes deux oreilles, nul n’a jamais pu me dire

Pourquoi l’On m’a fait venir et l’On me fait m’en aller »

Le quatrain d’Omar Khayam qui est au cœur de notre miniature du vendredi est une conclusion en forme de point d’interrogation.

Pourquoi naître au monde, et pourquoi mourir ?

C’est le cor anglais, lequel vient résonner dans les cordes du piano, qui pose ces questions dans la pièce d’aujourd’hui ; une miniature qui se veut l’écho de la pièce de Charles Ives « The unanswered question ».