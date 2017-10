" Roll...n'Roll...n'Roll " de Georgia Spiropoulos (Rediffusion 3/5)

« Roll…n’Roll….n’Roll » de Georgia Spiropoulos Pour harpe et électronique Interprété par Hélène Breschand, harpe et José Miguel Fernandez, électronique Rediffusion de la création enregistrée le 24 avril 2015 à Radio France

3ème mouvement : Texture

Roll'n Roll'n Roll, comme Rock'n roll et Rock'n Roll. Jeu sur les mots, jeu sur les sons.

Le Rock'n Roll n'est pas étranger à la compositrice Georgia Spiropoulos. Il est entré très tôt dans son univers de musicienne, au moment de son apprentissage en Grèce.

Roll'n Roll'n Roll nous emmène dans cet univers des sons où l'acoustique et l'électronique se conjuguent amoureusement. On reproche parfois à l'électronique sa froideur. Georgia Spiropoulos, au contraire, invite la harpiste Hélène Breschand à dialoguer et jouer avec les préparations que l'ordinateur fait subir à l'instrument.

Jeu sur le double de la harpe. Jeu sur les métamorphoses. Jeu sur l'espace aussi. Le tout pris dans un mouvement de rotation, d'ondulation, de torsion : Roll'n Roll'n Roll !

La troisième pièce de la suite illustre bien ce jeu sensuel. C'est "texture ".