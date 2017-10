" Roll...n'Roll...n'Roll " de Georgia Spiropoulos (Rediffusion 2/5)

« Roll…n’Roll….n’Roll » de Georgia Spiropoulos Pour harpe et électronique Interprété par Hélène Breschand, harpe et José Miguel Fernandez, électronique Rediffusion de la création enregistrée le 24 avril 2015 à Radio France

2ème mouvement : Shig

Explorer les potentiels de la harpe avec la complicité d'une interprète pour qui l'instrument n'a plus de secret, ou presque, la harpiste Hélène Breschand. C'est ce que propose de réaliser la compositrice Georgia Spiropoulos avec sa suite en cinq mouvements Roll'n Roll'n Roll pour harpe et électronique.

Georgia Spiropoulos est une collaboratrice régulière de l'IRCAM et l'électronique musicale est une donnée importante de sa musique. La pièce qui déroule sa matière sonore sur France musique cette semaine n'aurait pas pu se faire justement sans les logiciels de l'IRCAM ni José Miguel Fernandez, réalisateur en informatique musicale de l'IRCAM.

Il a été à la fois force de proposition et réalisateur de la partie électronique. Et justement, l'électronique imprègne jusqu'au titre de la 2ème pièce de la suite : shig ! Un titre bien mystérieux pour qui ne travaille pas régulièrement la musique sur l'ordinateur.