" Ripped Tapestry " de Joel Järventausta, lauréat du Concours " Ile de Créations 2019 " (4/5)

Pièce du lauréat de la 7ème édition du Concours «Ile de Créations» :

" Ripped Tapestry " de Joel Järventausta

Interprétée par l’Orchestre National d’Ile de France

Direction Jean Deroyer

Enregistrée le 21 février au Centre des Bords de Marne, dans le cadre de la Finale du concours.

Avec la collaboration de Léa Godillot, Loïcia Ribeiro et Hugo Rosselot, élèves de seconde du Lycée Paul Doumer du Perreux sur Marne.

Quand on est jeune compositeur, les occasions d’écrire pour un orchestre sont rares. Les concours de composition offrent cette opportunité. Il se trouve que Joel Järventausta a participé à plusieurs concours de composition. Sa pièce " Ripped Tapestry(tapisserie déchirée) ", inspirée par le thème de l’Homme Armé, n’est donc pas sa première pièce d’orchestre.

C’est ce qu’il confie aujourd’hui à Hugo et Loïcia, lycéens de seconde au Perreux, dans le Val de Marne.

Ensemble, ils évoquent la sœur jumelle de cette composition : " Stonewalls ", créée en Angleterre il y a un an et demi, et qui a en commun avec " Ripped Tapestry " d’avoir pour source d’inspiration un thème de plain chant médiéval, mais finlandais cette fois !