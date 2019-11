" Rien n'était encore réel " de Violeta Cruz (1/5)

« Rien n’était encore réel » de Violeta Cruz

Cinq pièces courtes pour mezzo-soprano, trio à cordes et percussion

Sur un texte de Violeta Cruz

Interprété par Majdouline Zerari, mezzo-soprano et l’Ensemble l’Instant Donné

Création enregistrée le 09 octobre 2019 Salle Colonne à Paris

Première chanson : Un entre deux

Violeta Cruz aime l’idée du no man’s land et les situations poétiques. La musique de « Rien n’était encore réel » a été greffée sur un texte de la compositrice qui est presqu’un anti-texte : c’est plus une pâte sonore, quelque chose d’organique ; c’est un ensemble de prépositions, de préfixes et de suffixes empruntés à la langue française et au latin.

A partir de ce matériau-là, elle a composé cinq tableaux qui sont presque des chansons. La première nous plonge dans un dédale de prépositions. Elle a des allures un peu martiales, proches de l’Histoire du Soldat de Stravinsky…

I - Un Entre Deux

Un entre deux un un pour deux à moitié un tout seul. Deux après un entre deux autour à moitié.

Un entre tous pour deux à moitié égal un entre deux

un après un entre deux entre tous égal tout seul à travers à moitié en dehors.

Seul petit beaucoup égal sous un avant à travers après

à moitié pour deux sous un tout seul près de tous égal entre deux très petit en dehors après avant au-dessus

en dessous en dehors au-delà entre deux autour tous un.

Violetta Cruz

Pour aller plus loin

Lien vers l'IRCAM pour la présentation de l'opéra "La Princesse légère" et le film de Natacha Nisic : « Images d’une oeuvre n°23 :La Princesse légèrede Violeta Cruz »