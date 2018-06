" Reverse Tracking Shot " de Jeremias Iturra (Rediffusion 4/5)

« Reverse Tracking Shot » de Jeremias Iturra

Interprété par l’Ensemble Court-Circuit:

Jérémie Fèvre flûte, Pierre Dutrieu clarinette, Alexandra Greffin-Klein violon, Alfredo Mola violoncelle, Jean-Marie Cottet piano.

Direction Jean Deroyer

Rediffusion de la création enregistrée le 27 juin 2016

Quatrième Mouvement :

Ils ont amenés avec eux leur enthousiasme pour la création : les musiciens de l’ensemble Court-Circuit conduits par Jean Deroyer ont rempli en juin 2016 notre studio de leur bonne humeur et de leur ardeur à donner chair à la toute nouvelle composition de Jeremias Iturra : Reverse Tracking Shot.

Cinq musiciens et cinq mouvements, pour une musique très vivante et mobile que le jeune compositeur chilien aime comparer à un tableau sonore. On retrouve la dimension visuelle de sa musique, sensible déjà dans le titre de la pièce, avec son allusion à un effet spécial du langage cinématographique.