" Reverse Tracking Shot " de Jeremias Iturra (Rediffusion 3/5)

« Reverse Tracking Shot » de Jeremias Iturra

Interprété par l’Ensemble Court-Circuit:

Jérémie Fèvre flûte, Pierre Dutrieu clarinette, Alexandra Greffin-Klein violon, Alfredo Mola violoncelle, Jean-Marie Cottet piano.

Direction Jean Deroyer

Rediffusion de la création enregistrée le 27 juin 2016

Troisième Mouvement :

Le Temps appartient au phénomène musical tout autant que l'espace. Jeremias Iturra prend en considération ces deux paramètres quand il compose de la musique. Il se dit un musicien très visuel et physique. Pour nos puzzle Alla Breve et pour l'Ensemble Court-Circuit, cinq musiciens guidés par Jean Deroyer,Jeremias Iturra a imaginé il y a deux ans une suite de miniatures pleines d'énergie et qui témoignent de l'intérêt de ce jeune compositeur pour le plastique, le visuel.

Cette composition "Reverse Tracking Shot" est d'ailleurs un jeu de plans, une façon d'éclairer différemment à chaque fois tel ou tel instrument.

Chaque miniature expose à la lumière l'un des instruments du quintet : aujourd'hui c'est la flûte.

Jeremias Iturra a trouvé dans ce jeu de spatialisation une façon de redéfinir le rapport entre le soliste et le tutti, la "Machine".