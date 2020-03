L'inattendu de Joan Magrané Figuera (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, rediffusion d'une suite de miniatures du compositeur catalan Joan Magrané imaginée pour le duo Les Inattendus : Marianne Muller, viole de gambe, et Vincent Lhermet, accordéon.

« L’Inattendu » de Joan Magrané Figuera

Pour accordéon et viole de gambe

Par le duo Les inAttendus : Vincent Lhermet, accordéon et Marianne Muller, viole de gambe

Rediffusion de la création enregistrée le 25 mai 2019 à Radio France

Quatrième tableau : Boîte à Oiseaux

Quand on regarde la partition de l’Inattendu de Joan Magrané, on mesure à quel point le graphisme est important pour ce jeune compositeur encore très attaché au papier à musique. Tout est très soigné. Il y a une beauté de la mise en page ! La composition est un artisanat. Il se trouve que Marianne Muller et Vincent Letherme sont eux aussi à leur façon des artisans, et qu’ils aiment peaufiner les sons.

Chaque tableau de la suite nous le laisse entendre.

Celui d’aujourd’hui est une trouvaille poétique tout droit issue du Cabinet de Curiosités : c’est la Boîte à Oiseaux. C’est une sorte de scherzo, de mouvement espiègle qui vient prendre place dans la suite en 5 mouvements. A l’intérieur de chaque mouvement, la viole et l’accordéon conversent…