L'inattendu de Joan Magrané Figuera (3/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, rediffusion d'une suite de miniatures du compositeur catalan Joan Magrané imaginée pour le duo Les Inattendus : Marianne Muller, viole de gambe, et Vincent Lhermet, accordéon.

« L’Inattendu » de Joan Magrané Figuera

Pour accordéon et viole de gambe

Par le duo Les inAttendus : Vincent Lhermet, accordéon et Marianne Muller, viole de gambe

Rediffusion de la création enregistrée le 25 mai 2019 à Radio France

Troisième tableau : Envol

Une basse de viole (une viole à 7 cordes), et un accordéon. Le duo les inAttendus, deux musiciens liés par l’amitié et le goût pour les répertoires croisés. C’est à ce duo constitué depuis 4 ans, qu’on doit la naissance de l’Inattendu de Joan Magrané, jeune compositeur formé en Catalogne, en Autriche et à Paris.

Chaque jour, Joan Magrané revisite à sa manière l’idée de suite française, avec ses mouvements contrastés. Aujourd’hui mercredi, place à la métaphore poétique avec l’Envol !