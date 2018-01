" Ragtime pour trois instruments et électronique " de Fernando Garnero (Rediffusion 5/5)

« Ragtime pour trois instruments et électronique » de Fernando Garnero Interprété par l’Ensemble l’Imaginaire Et avec : Fernando Garnero, électroniques / Keiko Murakami, flûte / Philippe Koerper, saxophone et Maxime Springer, piano Rediffusion de la création enregistrée le 26 juin 2015 à Radio France

Cinquième mouvement :

Fernando Garner vit aujourd'hui à Paris, mais il continue à avoir des contacts réguliers avec la Suisse où il a étudié. Il est par exemple l'un des musiciens fondateurs de l'Ensemble Vortex de Genève qui réunit des compositeurs et des interprètes. Ce contact régulier avec des instrumentistes lui permet d'aller plus loin dans l'expérimentation et dans la recherche de sonorités audacieuses. Peut-être vous êtes-vous demandés toute cette semaine par quel moyen les trois musiciens de l'Ensemble l'Imaginaire obtenaient les sons qui se font entendre dans son Ragtime pour flûte, saxophone, piano et électronique ? Fernando Garnero nous met aujourd'hui sur la voie...