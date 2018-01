" Ragtime pour trois instruments et électronique " de Fernando Garnero (Rediffusion 4/5)

« Ragtime pour trois instruments et électronique » de Fernando Garnero Interprété par l’Ensemble l’Imaginaire Et avec : Fernando Garnero, électroniques / Keiko Murakami, flûte / Philippe Koerper, saxophone et Maxime Springer, piano Rediffusion de la création enregistrée le 26 juin 2015 à Radio France

Quatrième mouvement :

Avant de devenir compositeur, Fernando Garnero a touché d'au moins quatre instruments de musique. Il continue d'ailleurs à manipuler dans son atelier les instruments traditionnels. Bien sûr, il en joue plus en explorateur et en curieux qu'en virtuose ! Fernando Garnero a-t-il jamais joué des Ragtimes sur son piano ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais c'est qu'il en a écouté suffisamment pour que le souvenir hante la suite de miniatures qu'il a imaginée pour nos Créations mondiales. Son Ragtime à lui est joué, parlé, chuchoté par trois musiciens, un flûtiste, un saxophoniste et un pianiste. Chacun joue un rôle précis dans la mise en scène du Ragtime.