" Ragtime pour trois instruments et électronique " de Fernando Garnero (Rediffusion 3/5)

« Ragtime pour trois instruments et électronique » de Fernando Garnero Interprété par l’Ensemble l’Imaginaire Et avec : Fernando Garnero, électroniques / Keiko Murakami, flûte / Philippe Koerper, saxophone et Maxime Springer, piano Rediffusion de la création enregistrée le 26 juin 2015 à Radio France

Troisième mouvement :

Fernando Garnero a été musicien (guitare, basse, piano et clavecin). Il sait donc ce qu'on peut demander à un musicien. il connaît les limites à la fois du corps, du souffle et du geste. Il travaille régulièrement avec un ensemble genevois, l'Ensemble Vortex dont il est directeur artistique. Ce contact régulier avec des interprètes est évidemment précieux pour un compositeur ! Dans sa pièce Ragtime, il place les musiciens de l'Ensemble l'Imaginaire (en tout cas deux d'entre eux, la flûtiste et le saxophoniste) dans une situation de dédoublement, puisqu'il leur faut à la fois jouer et parler, ou chuchoter.