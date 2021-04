« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy, Régis Huby et Atsushi Sakaï (4/5)

Notre Création mondiale de la semaine est résolument électrique avec une suite de miniatures baptisée quatuor IXI électrique : cinq pièces pour quatre paires de mains et de pieds …

« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy,Régis Huby et AtsushiSakaï

Interprété par le Quatuor IXI :

Régis Huby et Théo Ceccaldi (violons), Guillaume Roy (alto) et Atsushi Sakaï (violoncelle)

Création enregistrée le 05 octobre 2017 à Radio France - Rediffusion

Quatrième pièce : Electric, de Atsushi Sakaï

Le Quatuor IXI réunit un violoniste et un altiste actifs dans l’univers du jazz et des musiques improvisées depuis une bonne vingtaine d’années (les membres fondateurs du quatuor) : Régis Huby et Guillaume Roy, et deux musiciens venus plus tard, le violoniste Théo Ceccaldi et le violoncelliste Atsushi Sakaï, un musicien à la croisée des styles.

C’est le violoncelliste du quartet qui a imaginé la pièce d’aujourd’hui. Elle a pour point de jaillissement un rythme africain, mêlé en polyrythmie à un mode japonais, et des jeux d’intervalles de quinte et septième inspirés des Mikrokosmos de Bartok. La pédale Whammy fait le reste….