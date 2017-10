" Quatuor IXI Electric " de Guillaume Roy, Régis Huby et Atsushi Sakaï (1/5)

« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy, Régis Huby et Atsushi Sakaï Interprété par le Quatuor IXI : Régis Huby et Théo Ceccaldi : violons, Guillaume Roy : alto et Atsushi Sakaï : violoncelle Création enregistrée le 05 octobre 2017 à Radio France

Première pièce :Strates / Régis Huby

Contrairement à mon habitude, je ne nommerai pas le compositeur de cette création, car la musique du quatuor IXI est une composition collective qui intègre beaucoup d’improvisation.

Le quatuor IXI est l’exception française : c’est presque l’unique quatuor à cordes actif dans l’univers du jazz et des musiques improvisées, et cela depuis plus de 20 ans.

La première pièce de cette suite a été imaginée par le violoniste Régis Huby, qui a l’habitude d’augmenter son violon par les pédales d’effet.

facebook