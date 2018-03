" Pub-Reklamen " de Georges Aperghis (Rediffusion 5/5)

Pour la petite histoire: j'avais apporté une tablette de chocolat à Georges au moment où je lui ai chanté les Pub-Reklamen pour la première fois chez lui. Le verso de la tablette (...avec son prix) a servi à chercher et décider de l'ordre pour l'envoyer à la Biennale de Münich où elles ont été créées. Donatienne Michel-Dansac

« Pub-Reklamen » de Georges Aperghis

Interprétées par Donatienne Michel-Dansac, soprano

Rediffusion de la création enregistrée le 07 septembre 2016 à Radio France

Pubs n°6 et 7 :Video gamesetshampoo

Donatienne Michel-Dansac va refermer aujourd’hui le cycle des Pubs Reklamen de Georges Aperghis, un cycle que le compositeur souhaite poursuivre, au fur et à mesure des idées vocales nouvelles qui lui viendront.

Quand on entend Donatienne Michel-Dansac chanter ces miniatures acrobatiques, on est époustouflés, car bien évidemment, on devine la difficulté d’une telle écriture vocale faisant alterner phonèmes et bribes de mots. Mais pour la chanteuse, c’est presqu’un jeu : presque !

Georges Aperghis se dit conscient de ces difficultés, mais il en mesure lui-même l’ampleur en essayant au préalable avec sa propre voix chacun des changements de registres qu’il couche sur le papier.

Retrouvez demain samedi à 23h30 l'intégralité de ces rediffusions de _Pubs-Reklamen_de Georges Aperghis, chantées d’un seul souffle, avec en bonus la Pub n°5, la plus longue du cycle : Hydrating Cream, beaucoup trop longue pour nos diffusions quotidiennes.

Car une crème hydratante, nous dit Donatienne Michel-Dansac, « il faut bien prendre le temps de l’étaler … »