"Présent" de Oriol Saladrigues (2/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, une page du compositeur catalan Oriol Saladrigues, taillée sur mesure pour l’Ensemble Diagonal dirigé par Rut Schereiner : "Présent". Un hommage au présent, au moment où il est plus que jamais indispensable de vivre pleinement l'instant !

« Présent » pour ensemble instrumental et électronique de Oriol Saladrigues

Interprété par l’Ensemble Diagonal : Sophie Aupied, accordéon, Odile Renault, flûte, Juliette Adam, clarinette, Pauline Klaus, violon, Camille Renault, violoncelle, direction Rut Schereiner Création enregistrée le 30 septembre 2020 à Radio France

Fragment 2

Deux instruments à vent (flûte et clarinette), deux instruments à cordes (violon et violoncelle), et entre ces deux tandems un accordéon : voilà les couleurs de la toute nouvelle composition d’Oriol Saladrigues.

A ces cinq instruments d’ajoute un sixième : l’électronique, mixée a posteriori avec le jeu instrumental.

Chaque fragment de Présent a son caractère, sa couleur. Les musiciennes de l’Ensemble Diagonal ont clairement perçu la suite de miniatures d’Oriol Saladrigues comme une musique de couleurs.

Aujourd’hui mardi, le caractère qui domine est celui de l’oscillation.