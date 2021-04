« Planète naine » de Kumi Iwase (4/5)

La compositrice de la semaine dans Création mondiale est Kumi Iwase. Pour nos miniatures sonores et pour le violoncelliste Hugues Vincent, elle a imaginé une suite cosmique pour violoncelle et sons fixés baptisée "Planète naine"

« Planète naine » de Kumi Iwase

Pour violoncelle et électronique

Hugues Vincent, violoncelle

Création enregistrée à Radio France le 12 mars 2021

Fragment 4 : Maké-Maké

Le violoncelliste Hugues Vincent joue très souvent la musique de Kumi Iwase, sa compagne de vie. Aujourd'hui, il explore l'une des planètes naines évoquées par Kumi Iwase, une planète associée au dieu de l'Île de Pâques, Maké-Maké. Dans la légende, on dit qu'après avoir créé la terre, Maké-Maké se serait senti très seul. Pensant qu'il manquait quelque-chose, il a pris dans ses mains une citrouille remplie d'eau et y a découvert son reflet. A ce moment-là, un oiseau s'est posé sur son épaule, et Maké Maké a vu avec étonnement que son reflet se confondait avec l'oiseau !