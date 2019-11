« Piroklasta » de Enrico Chapela (5/5)

« Piroklasta » de Enrico Chapela

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Sous la direction de Jurjen Hempel

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Cinquième tableau :Lahar

Si on faisait l’inventaire de tous les compositeurs d’aujourd’hui qui ont été durablement marqués par leurs jeunes années dans le rock et le métal, on serait étonnés du résultat.

Enrico Chapela était encore « sous influence » quand il est arrivé en France pour étudier la musique assistée par ordinateur (années 2006-2008) à l’université de Paris 8. Cette énergie rock traverse aussi sa suite symphonique Piroklasta, particulièrement le 5ème tableau dédié à la coulée boueuse des volcans, le Lahar.