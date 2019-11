« Piroklasta » de Enrico Chapela (3/5)

« Piroklasta » de Enrico Chapela

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Sous la direction de Jurjen Hempel

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Troisième tableau :Scoria

L'aspect rythmique, l'aspect pulsé de la musique d'Enrico Chapela est tout à fait saisissant quand on écoute les cinq tableaux de sa suite symphonique Piroklasta.

D'ailleurs la musique des compositeurs du Mexique et du Venezuela qui s'est fait entendre dans nos Alla Breve ces dernières saisons a toujours le rythme chevillée au corps !

Tout européens qu'ils sont, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef Jurjen Hempe ont dû se glisser dans la nervosité de la suite volcanique de Enrico Chapela.

Chaque jour, l'orchestre suggère un élément particulier de la vie d'un volcan. Nous découvrons aujourd'hui un troisième aspect de ces activités volcaniques avec Scoria ; les scories pyroclastiques.