« Piroklasta » de Enrico Chapela (2/5)

« Piroklasta » de Enrico Chapela

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Sous la direction de Jurjen Hempel

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Deuxième Mouvement :Ash

Enrico Chapela a une relation ancienne à l’orchestre. Son père l’emmenait écouter des concerts d’orchestre le dimanche. Les sonorités sont restées gravées. Depuis qu’il se consacre à la composition, de nombreux orchestres ont joué sa musique, parmi eux le Los Angeles Philharmonic, Les Dresdner Sinfoniker, le Britten Sinfonia et bien d ‘autres orchestres européens et latino américains. L’orchestre est visiblement le territoire d’élection de ce compositeur également guitariste, et qui a complété son apprentissage mexicain par quelques années d’étude en France.

C’est l’Orchestre Philharmonique de Radio-France qui a créé à Paris en 2016, sa suite d’orchestre inspirée par l’activité des volcans : Piroklasta. Au pupitre de l’orchestre, le Néerlandais Jurjen Hempel qui s’est dit sensible au fait que le compositeur, via l’écriture, exprimait de façon limpide ce qu’il voulait faire passer dans sa musique .

Incontestablement, la musique rythmique et dynamique du compositeur mexicain colle tout à fait au propos de sa suite volcanique. L’orchestre sonne, du début jusqu’à la fin !

Deuxième tableau aujourd’hui : Ash, c'est à dire Cendre